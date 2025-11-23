LordFilm » Сериалы » Изгой смотреть онлайн

Изгой (1-6 сезон) смотреть онлайн

Изгой
Бывший майор полиции Георгий Белоног обосновался в вагончике на берегу Финского залива, живя в уединении. Пять лет назад его отец исчез без следа, а местный прокурор быстро закрыл дело, объявив его погибшим. Георгий погрузился в одиночество, особенно после того, как его возлюбленная неожиданно разорвала отношения и уехала в Москву. Единственным утешением для него стал верный пес Каспер, который разделял его горечь.

Вскоре в город приходит новый прокурор, который привносит в мрачную атмосферу свежие события, имея компромат на местного криминального авторитета. Это приводит к неожиданным поворотам и заставляет Георгия задуматься о своем прошлом и о том, что на самом деле произошло с его отцом. Нарастающее напряжение и неопределенность подталкивают его к поискам правды, ставя под угрозу его спокойное существование. Вопросы о справедливости и мести становятся все более актуальными, когда старые раны начинают открываться.

